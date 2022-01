Hélder Martins é o senhor que se segue na AHETA

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) vai ter a primeira mudança de presidente em 26 anos de existência, com a vitória de Hélder Martins.

Hélder Martins foi eleito na sexta-feira, dia 21 de janeiro, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) para o triénio 2022 – 2024, alcançando «uma vitória expressiva nas eleições mais participadas da história da associação».

O candidato da lista B concorreu sob o lema «por uma AHETA abrangente e renovada» e contou com o apoio de vários nomes do turismo nacional e regional, entre os quais o empresário e pai do turismo português André Jordan.

O empresário e ex-presidente da Região de Turismo do Algarve, Hélder Martins, assinala que «começa uma nova vida para a AHETA. Queremos agradecer a todos os associados e apoiantes pela confiança depositada no nosso projeto e garantir que vamos ser uma associação representativa, a nível nacional e internacional, de todos os hoteleiros e empresários ligados ao turismo do Algarve, desde as grandes unidades hoteleiras aos proprietários de alojamentos locais. É fundamental que a AHETA volte a ser o principal interlocutor das empresas turísticas do Algarve junto das entidades e instituições nacionais».

Nas suas primeiras palavras como presidente da associação, o empresário afirma que «uma das nossas prioridades é aumentar o número de associados e criar condições para o envolvimento de todos. Desde logo, constituindo a AHETA como entidade formadora, criando um Gabinete de Estudos e um Conselho Geral e desenvolvendo áreas de aconselhamento aos associados e aos investidores, que permitam ir de encontro às necessidades reais dos empresários».

Na Comissão de Honra da lista B, presidida pelo empresário André Jordan, a candidatura contou com o apoio de António Saraiva, Carlos Martins, Vítor Neto, Desidério Silva, Frederico Costa e Francisco Severino, entre outros empresários e gestores ligados ao setor do turismo, unidades hoteleiras, empresários de alojamento local e figuras regionais de todo o Algarve.

Entre as propostas apresentadas no seu programa eleitoral, destacam-se a intenção de promover uma revisão dos estatutos da associação, que permita uma adaptação às necessidades dos associados à realidade atual, e aumentar o número de associados em todos os sectores de atividade além da hotelaria, tais como o alojamento complementar, imobiliária turística, golfe, animação turística e os transportes.

O programa abrange ainda um conjunto de ações focadas no apoio aos associados, estando previsto o desenvolvimento de um Gabinete de Estudos e de áreas de Aconselhamento ao Investidor, além da organização de um congresso anual da AHETA e a constituição da AHETA como entidade formadora.

Novos órgãos sociais

Assembleia Geral

Presidente: Vila Galé Hotéis, S. A., representada por Carlos Cabrita

Vice-presidente: AGT, S. A. representada por José Emídio

Secretário: Mogal, Inv. Hoteleiros e Turísticos, S.A., representada por Orlando Lopes

Direção

Presidente: Pedras d’El Rei, Gestão e Turismo S. A., representada por Hélder Martins

Vice-Presidentes: Solverde, S. A., representada por Joel Pais; Marlagos, Iniciativas Turísticas Ldª, representada por Martinho Fortunato; Garvetur, S. A., representada por Reinaldo Teixeira; Salvor, S. A., representada por Pedro Lopes; SGEHR, Soc. Gestora e Exp. Hotéis e Resorts, representada por Mário Ferreira; Minor Luxury Hotels Vilamoura, S. A., representada por Jorge Beldade; Pedra dos Bicos, S. A. representado por Teresa Bispo; Vila Vita Portugal, Atividades Turísticas e Hoteleiras, Ldª. representada por José Vila-Nova

Conselho Fiscal

Dom Pedro, Investimentos Turísticos, S. A., representado por Luís Correia da Silva; Balvil – Gestão de Empreendimentos Turísticos Ldª, representado por Rui Justo; Alboltur Sociedade Hoteleira, Ldª, representada por Rui Costa