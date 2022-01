Helder Martins apresenta lista por uma AHETA «abragente e renovada»

Helder Martins quer «Um novo rumo, na representação e defesa dos interesses das empresas turísticas do Algarve».

«A lista que agora apresentamos é fruto da vontade de um grande número de associados da AHETA, que representam toda a região e todas as áreas de atividade turística. Desde a hotelaria, restantes meios de alojamento, turismo residencial, golfe, imobiliária turística, animação e turismo náutico, garantem uma verdadeira representatividade do Algarve.

Como podem ver, a nossa lista é a única que abrange todas as áreas de negócio, no turismo do Algarve», explica Helder Martins que lidera uma candidatura aos órgãos sociais da AHETA com vista às eleições que se realizam no dia 21 de janeiro.

«Somos empresários que conhecem bem as dificuldades que se nos deparam, no dia a dia, enfrentámos e enfrentamos crises, lutámos e continuamos a lutar pela qualificação do Algarve como destino turístico e, atuando em conjunto, conseguiremos atingir os objetivos a que nos propomos. Os membros desta lista trabalharão em grupo, rejeitando a prática vigente, ao longo de muitos anos, de uma gestão da AHETA por uma só pessoa», lê-se na nota enviada à redação do barlavento.

«Na nossa lista estão empresários e gestores representando empresas associadas da AHETA, de pequena, média e grande dimensão, o que lhes garante uma representatividade abrangente e acrescida. Por um lado, temos grupos económicos das diversas áreas de atividade, que garantem a expressão do setor e dão peso e dimensão à associação, fruto da sua representatividade, volume de negócios e capacidade de criação de emprego, mas a esmagadora maioria dos membros são pequenas e médias empresas algarvias, o que garante a representação equitativa ideal para uma estrutura associativa regional».

Se merecermos a confiança dos associados, como esperamos, prometemos uma associação dinâmica e reivindicativa em que os todos se possam rever. O nosso plano de ação, para os três anos de mandato será claro e inequívoco, estando sempre disponíveis para ouvir os nossos associados e agir em conformidade na defesa dos seus interesses e aspirações. Queremos uma AHETA abrangente, reforçada, dinâmica, participante e reivindicativa, estando sempre presente nos momentos decisivos para o Algarve e para o Turismo na Região. Conte com a nossa equipa para trabalharmos em conjunto», conclui a nota da candidatura de Helder Martins.

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Vila Galé Hotéis, S. A., representada por Carlos Cabrita

Nota: Carlos Cabrita já desempenha este cargo há vários mandatos. É Diretor de Operações da Vila Galé no Algarve.

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros

Vice-Presidente: AGT, S. A. representada por José Emídio

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros

Nota: José Emídio é empresário no setor há dezenas de anos. É proprietário de duas unidades hoteleiras, em Albufeira e em Carvoeiro, integrando o Grupo Baía Hotéis. Já integrou os Corpos Sociais da AHETA, em mandatos anteriores.

Secretário: Mogal, Inv. Hoteleiros e Turísticos, S.A., representada por Orlando Lopes

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e imobiliária turística

Nota: Orlando Lopes é empresário hoteleiro em Monte Gordo. No mandato que agora termina ocupava o mesmo cargo, na AHETA.

DIREÇÃO

Presidente: Pedras d’El Rei, Gestão e Turismo S. A., representada por Hélder Martins

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial

Nota: Hélder Martins é empresário no ramo da hotelaria, sendo proprietário de um Hotel Rural, em Tavira, e gerente da sociedade Pedras d’el Rei. Foi Vice-Presidente da Câmara Municipal de Loulé e Presidente da RTA, tendo ainda tido passagens por administração de grupos Hoteleiros e direção de empreendimentos de imobiliária turística, no Algarve

Vice-Presidentes:

Solverde, S. A., representada por Joel Pais

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e animação turística

Nota: Joel Pais é administrador da Solverde, Casinos do Algarve que detém ainda a propriedade e gestão do Hotel Algarve Casino. É há muitos anos Vice-Presidente da AHETA, tendo sido ainda Vice-Presidente da ATA. É Vice-Presidente do Conselho Fiscal do NERA.

Marlagos, Iniciativas Turísticas Ldª, representada por Martinho Fortunato

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, turismo náutico e animação turística

Nota: Martinho Fortunato é administrador da Marina de Lagos, sendo ainda administrador de outras empresas na área do turismo. É Presidente do ICOMIA MARINAS GROUP, a maior associação mundial de marinas. Foi Vice-Presidente da AHETA nos últimos mandatos dos Corpos Sociais.

Garvetur, S. A., representada por Reinaldo Teixeira

Área de negócio – turismo residencial e restantes meios de alojamento, imobiliária turística

Nota: Reinaldo Teixeira é Vice-Presidente da AHETA há mais de 25 anos. É CEO do Grupo Garvetur/Enolagest, com várias áreas de negócio no setor turístico. É Presidente da Associação de Futebol do Algarve, Vice-Presidente do NERA, Vice-Presidente da APEMIP. É Presidente da Assembleia Geral da CEAL e do CIMAV.

Salvor, S. A., representada por Pedro Lopes

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e golfe

Nota: Pedro Lopes é administrador do Grupo Pestana, com exclusiva responsabilidade nos empreendimentos do grupo no Algarve. É Presidente da Associação de Turismo de Portimão. Foi Vice-Presidente da ATA e Vice-Presidente da AHETA nos últimos mandatos dos Corpos Sociais.

SGEHR, Soc. Gestora e Exp. Hotéis e Resorts, representada por Mário Ferreira

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, congressos e incentivos e golfe

Nota: Mário Azevedo Ferreira é CEO do Grupo NAU, que detém a exploração de vários empreendimentos turísticos, no Algarve.

Foi Presidente do Conselho Fiscal da AHETA no mandato que agora termina. Foi ainda Delegado do ICEP em França, Itália e outros países.

Minor Luxury Hotels Vilamoura, S. A., representada por Jorge Beldade

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros, Congressos e Incentivos

Nota: Jorge Beldade é Diretor Regional de Operações-Resorts e administrador do Grupo Minor Luxury Hotels Vilamoura S.A.. Foi Vice-Presidente da Direção da AHETA em vários mandatos e Vice-Presidente da ATA.

Pedra dos Bicos, S. A. representado por Teresa Bispo

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial

Nota: Teresa Bispo é administradora do Grupo Algarve Resorts, que detém, entre outras empresas, a Pedra dos Bicos, S.A. O Grupo tem várias áreas de negócios no Algarve ligados à área do Turismo, nomeadamente Hotelaria e Turismo Residencial.

Vila Vita Portugal, Atividades Turísticas e Hoteleiras, Ldª. representada por José Vila-Nova

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros

Nota: José Vila-Nova é Hotel Liasion Manager na Vila Vita Parc Resort & Spa onde, desde 2005, tem desempenhado diversas funções.

CONSELHO FISCAL

Dom Pedro, Investimentos Turísticos, S. A., representado por Luís Correia da Silva

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e golfe

Nota: Luís Correia da Silva é Vice-Presidente da Direção da AHETA no mandato que agora termina. É administrador da D. Pedro Investimentos Turísticos e CEO da Dom Pedro Golf S.A. É Presidente do CNIG – Conselho Nacional da Indústria do Golfe. Foi Secretário de Estado do Turismo e administrador de várias empresas na área do Turismo, nomeadamente a Lusotur S.A, em Vilamoura, e do Grupo André Jordan.

Balvil – Gestão de Empreendimentos Turísticos Ldª, representando por Rui Justo

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e turismo residencial

Nota: Rui Justo é Diretor Geral do Grupo Balaia Golf Village e sócio-gerente da empresa, com negócios na área do alojamento turístico e turismo residencial. Foi Vice-presidente da APAL -Turismo de Albufeira durante vários mandatos, sendo atualmente Presidente da Assembleia Geral da mesma associação.

Alboltur Sociedade Hoteleira, Ldª, representada por Rui Costa

Área de negócio – Estabelecimentos hoteleiros e restantes meios de alojamento

Nota: Rui Costa é proprietário do Hotel São Sebastião de Boliqueime, uma unidade de 3* localizada em Boliqueime. Tem ainda negócios na área do alojamento local, em Boliqueime.