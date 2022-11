Halloween de Skate Solidário em Faro angariou mais de 100 peças de roupas e uniu jovens entusiastas da região e da vizinha Espanha.

No domingo, dia 30 de outubro, celebrou-se no skatepark de Faro o Halloween Benefit Ride, que juntou mais de 50 skaters de todo o Algarve, centro do país, e Espanha.

O evento, coorganizado pelas Associações WallRide (Faro) e CS8125 (Quarteira), celebrou a cultura do skate, com um toque de Halloween, e consciência social.

Inserida no âmbito dos WallRide Sundays, eventos de skate mensais organizados pela WallRide no último domingo de cada mês no skatepark de Faro, esta ocasião especial contou com prémios cedidos pela distribuidora de skate Marteleira, pela marca de roupa local Lowkey, e com pizzas oferecidas a todos os presentes pela Domino´s Pizza de Faro.

Na frente social, o evento angariou mais de uma centena de peças de roupa e mantas para os mais desfavorecidos, bens que serão doados a uma associação que os consiga fazer chegar a quem mais precisa.

Além dos participantes, a WallRide estima que tenham estado um total de quase 300 pessoas no skatepark de Faro, uma realidade que contrasta com um passado recente.

Antes de junho de 2021, quando a associação se apresentou em público com o apoio da Câmara Municipal de Faro, este equipamento público estava abandonado e degrado, sendo até um local reputado por comportamentos antissociais e delinquentes.

Hoje, o skatepark de Faro «foi devolvido aos praticantes, entusiastas e simpatizantes, que por consequência do trabalho da Associação, conseguiu torná-lo num local limpo, seguro e acolhedor para todos os cidadãos independentemente de idades, etnias, condições sociais, género ou nacionalidade», afirma o coletivo.