Habitantes do Cerro do Galo vão finalmente ter rede de água e esgotos

Está assinado o auto de consignação e lançamento da obra que irá dotar o Cerro do Galo, em Almancil, com uma rede de água e esgotos.

Foi num ambiente festivo que um grupo de habitantes do Cerro do Galo, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, assistiu, na manhã de hoje, à assinatura do auto de consignação e lançamento da obra que irá levar água e esgotos a esta localidade.

Esta era uma reivindicação antiga, mas só agora foi possível avançar com o concurso público.

«Chegou finalmente o dia. As pessoas estão muito felizes e nós também. Os residentes esperaram muitos anos, este é um serviço básico e, como tal, temos que compreender a impaciência dos residentes. Mas aquilo que antes se fazia em menos tempo hoje leva seguramente bastante mais tempo», explicou no momento Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé.

Localizada numa zona de habitação dispersa, na freguesia de Almancil, a futura rede de água e esgotos irá abastecer 445 moradores, «um número apreciável».

O objetivo é dotar o Cerro do Galo de água potável em quantidade e com qualidade durante todo o ano, bem como permitir a drenagem de águas residuais.

A extensão da área de intervenção é de cerca de 3400 metros e trata-se de um investimento do município a rondar os 1,2 milhões de euros.

A obra será executada em cerca de um ano e o empreiteiro, com atividade no sector há mais de duas décadas, garantiu que, durante a realização dos trabalhos, «os moradores vão ser afetados o menos possível, vamos tentar deixar as coisas arrumadas e tentar cumprir o prazo, pois no final queremos deixar uma obra exemplar».

Joaquim Pedro, presidente da Junta de freguesia de Almancil, recordou que esta obra no Cerro do Galo tinha sido solicitada pelo executivo da Junta em 2009, quando foram feitas obras de saneamento da zona nascente e central da freguesia.

Este responsável destacou também o facto de este ser um investimento que demonstra uma preocupação com o ambiente já que, com esta rede, «despolui-se o subsolo na área das linhas-de-água e previne-se derrames a céu aberto».

Entre obras em curso, concursos públicos abertos, aprovação de projetos, a política de investimentos da Câmara Municipal de Loulé no saneamento básico «é para continuar porque há ainda necessidades para satisfazer» reafirmou o presidente da autarquia.