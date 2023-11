Há um «Bairro em Festa» em Albufeira no Dia de São Martinho

A Praceta das Flores, na Quinta da Palmeira, vai ser palco de mais um «Bairro em Festa» para celebrar o Dia de São Martinho em Albufeira.

O tradicional São Martinho está de volta no próximo dia 11 de novembro, sábado, e em Albufeira a efeméride assinala-se no bairro residencial da Quinta da Palmeira, com mais uma edição do programa de animação «Bairro em Festa»

Esta celebração arranca às 15h00, na Praceta das Flores, em pleno coração da Quinta da Palmeira, estando garantida muita diversão até às 20h00 ao som da música tradicional interpretada por Miguel Correia e por Nuno Balbino.

Ao mesmo tempo, decorrerão diversas atividades dirigidas aos mais jovens, como uma Oficina de Reciclagem, Jogos Tradicionais, demonstrações de Capoeira e, como não podia deixar de ser, insufláveis que prometem meter os mais novos a saltar-

E São Martinho que se preze tem na castanha assada a sua figura de proa. Como tal, não faltarão as quentes e boas a estalar nos assadores como bem manda a tradição, prontas a ser degustadas e a fazer as delícias dos presentes no «Bairro em Festa».

O programa «Bairro em Festa» é uma organização da Junta de Freguesia de Albufeira e Olhos de Água, com o objetivo de levar momentos de convívio e animação às zonas residenciais da cidade.

iniciativa, de entrada gratuita, conta ainda com o apoio do Grupo Mutenza Capoeira.