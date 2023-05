Há cada vez mais cruzeiros sustentáveis a incluírem Lagos na sua rota

Cruzeiros como o «Le Champlain» da francesa Ponant, que aposta em viagens mais sustentáveis, têm mostrado cada vez mais interesse em conhecer Lagos.

A beleza do troço de costa, as condições da baía e a singularidade da cidade de Lagos parecem ser alguns dos atrativos que têm vindo a despertar a atenção e interesse de um número crescente de operadores turísticos, como é o caso da companhia Ponant que opera no mercado dos cruzeiros de luxo.

O «Le Champlain», um navio de cruzeiro com 131m x 18m e bandeira francesa, pertencente a esta companhia, esteve fundeado na baía de Lagos, no passado sábado, dia 20 de maio, tendo sido visitado por Hugo Pereira, presidente da Câmara Municipal de Lagos, que subiu a bordo durante cerca de uma hora, a convite do capitão da embarcação, o Yannick Simon.

O autarca teve oportunidade de conhecer as comodidades da embarcação, construída em 2018, e, acima de tudo, as características de design e inovação tecnológica que a diferenciam, colocando-a no segmento de mercado empenhado em minimizar o impacto ambiental da atividade dos cruzeiros.

A visita permitiu «reforçar a convicção de que Lagos tem todas as condições para receber com regularidade, na sua costa, este tipo de cruzeiros de menor porte, que seguem rigorosos padrões de sustentabilidade, e passar a ser um ponto de referência nas suas rotas de visita, situação que, com esta companhia, já está assegurada para o ano em curso e início de 2024», assegura a autarquia em nota de imprensa.

No âmbito de uma viagem pelo Mediterrâneo, seguiam nesta embarcação cerca de 140 passageiros, maioritariamente franceses e norte-americanos, que neste dia tiveram a oportunidade de conhecer o centro histórico da cidade de Lagos efetuar algumas compras no comércio local.

Esta visita pode contribuir «para promover a notoriedade e a atratividade de Lagos junto de companhias que operem cruzeiros de menor porte», afirma ainda a edilidade.