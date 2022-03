Há avanços na construção do Centro de Meios Aéreos de Cachopo

Já está em curso o procedimento para a construção do Centro de Meios Aéreos de Cachopo, no concelho de Tavira, pelo preço base de 2.500.466,36 euros.

Esta empreitada prevê a requalificação da pista existente, a edificação de um edifício de apoio, a ampliação das redes de distribuição de água e drenagem de águas residuais e a pavimentação da via de acesso, numa intervenção que tem um prazo de execução estimado de 180 dias.

Com esta obra, a autarquia, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, reforça «a capacidade de resposta de proteção e socorro de meios aéreos no Algarve», permitindo efetuar intervenções de emergência diferenciadas para a segurança dos cidadãos, apostando na dinamização e dotando com recursos uma freguesia situada a mais de 40 quilómetros da cidade, «com elevado risco de incêndio e onde a vegetação densa e o relevo acidentado dificultam as operações das equipas terrestres».