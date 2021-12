Gulbenkian apoia Associação Movimento Juvenil de Olhão (MOJU)

A MOJU – Associação Movimento Juvenil de Olhão é umas das instituições apoiadas pela Fundação Calouste Gulbenkian na área da saúde mental.

A Gulbenkian atribuiu um apoio excecional de 1,1 milhão de euros a organizações sociais afetadas pela pandemia.

Assim, 12 organizações que atuam na área da saúde mental e outros públicos vulneráveis recebem apoio excecional, para continuarem a ajudar quem precisa.

No Algarve, o apoio será entregue à MOJU pelo trabalho que na área da saúde mental.

De acordo com dados disponibilizados pela Nova SBE, as organizações sociais que prestam apoio a pessoas em dificuldades reportaram que se deparam com grandes dificuldades em dar a resposta necessária a um conjunto acrescido de problemas sociais que a pandemia também veio intensificar – a diminuição das prestações mensais, a quebra de donativos e de fundos públicos e privados, o aumento de custos, a necessidade de adaptação da atividade e a perda de colaboradores e voluntários.

Para estas organizações, problemas como a saúde mental (para 88 por cento das entidades), a pobreza e as pessoas em condição de sem-abrigo (73 por cento), a exclusão e desigualdades (61 por cento) e a violência doméstica (36 por cento) vão agravar-se nos próximos anos.

Neste contexto, a Fundação Calouste Gulbenkian aprovou um apoio excecional de 1,1 milhão de euros a atribuir a 12 organizações afetadas pela pandemia, de forma a apoiar a sua recuperação e incentivar a criação de respostas mais adequadas à nova realidade social.

«A pandemia veio tornar mais vulneráveis aqueles que já eram os mais vulneráveis. A Fundação Calouste Gulbenkian não podia ignorar as dificuldades por que passam as organizações sociais que, todos os dias, estão no terreno a apoiar aqueles que mais sofrem e mais precisam», explica a presidente da Fundação Gulbenkian.

«Reforçar o apoio a estas organizações, com trabalho reconhecido, é estar onde é preciso», conclui Isabel Mota.

Serão agora concedidos apoios a cinco organizações com trabalho na área da saúde mental e a outras sete que apoiam públicos vulneráveis, tais como idosos, vítimas de violência, pessoas em situação de sem-abrigo, migrantes e refugiados e deficientes, em Portugal e nas comunidades arménias.

O apoio total da Fundação Gulbenkian ascende a um milhão e cem mil de euros.

Durante o ano de 2022, a Fundação continuará a dar prioridade às organizações sociais que desempenham um papel determinante na mitigação dos efeitos da pandemia na sociedade.

Organizações apoiadas

Junto de Públicos Vulneráveis: Alzheimer Portugal; APAV; Comunidade Vida e Paz; Serviço Jesuíta aos Refugiados; Associação Salvador; Karagheusian Association (Líbano); SOSE Women’s Issues (Arménia).

Na área da Saúde Mental: Espaço T; Encontrar+SE; Associação ManifestaMENTE; MOJU – Associação Movimento Juvenil de Olhão; Associação Aventura Social.