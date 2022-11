A ODIANA está a desenvolver a «Guadiana Academy», uma iniciativa que promove capacitação e boas práticas junto dos empresários locais.

Está em marcha a «Guadiana Academy», uma atividade do projeto Choose Guadiana que pretende capacitar e qualificar com o intuito de melhoria, especialização e diversificação da oferta. Mas não apenas. Também conhecer e importar boas práticas, com a devida adequação ao território do Baixo Guadiana algarvio.

Na vertente da qualificação foi desenvolvida uma capacitação na área da «Economia Azul» e está a decorrer atualmente um conjunto de capacitações online nas áreas de liderança, marketing digital, tecnologias, animação turística e atendimento.

Na vertente do benchmarking e benchlearning foram concluídas em novembro um conjunto de B2B e visitas in situ a casos de sucesso nacionais que acarretam mais-valias à economia local e na competitividade dos produtos e empresas.

Com ênfase nos produtos sal e flor de sal foi levada a cabo uma visita à «Expoalimenta» em Matosinhos e ao território de Cádiz, Espanha. Neste último caso o objetivo foi conhecer as metodologias e explorar parcerias em termos da salinicultura.

Na área de desenvolvimento náutico em Barragens foi desenvolvida uma visita in situ ao território do Alqueva numa ótica de agregação de ofertas, desde os desportos náuticos, pesca desportiva, serviços turísticos e estruturas adjacentes.

No que concerne à componente náutico desportiva foi desenvolvida uma visita ao conceituado Centro de Alto Rendimento do Pocinho em Vila Nova de Foz Côa, cuja finalidade é a otimização do rendimento desportivo.

A participação na «Guadiana Academy» é constituída pelo conjunto de empresários e entidades aderentes do projeto Choose Guadiana, onde se incluem entidades e empresas de animação turística, desportiva, construção e reparação naval, pesca desportiva e demais, tendo como meta a promoção e potenciação da economia local.

Esta atividades é promovida pela Associação Odiana e integrada no projeto CHOOSE GUADIANA apresentado ao Aviso ALG-53-2018-22 e financiado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 (SIAC Qualificação).