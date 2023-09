Grupo Pestana compra resort Vila Sol em Vilamoura por 43 milhões

Grupo Pestana que já assegurava a gestão da unidade hoteleira e campos de golfe, torna-se proprietário do Vila Sol, em Vilamoura.

A JLL, CBRE e Worx assessoram Santander Asset Management na venda do «complexo» turístico Vila Sol, em Vilamoura.

O Grupo Pestana, grupo hoteleiro multinacional de origem portuguesa, já assegurava a gestão da unidade hoteleira e campos de golfe e, com esta aquisição, reforça a sua posição, tornando-se assim proprietário.

Este empreendimento, que inclui um hotel de 5 estrelas, dois campos de golf de 18 e nove buracos e um terreno para desenvolvimento com uma área bruta construtiva de 7.770 metros quadrados (m²), tendo sido alienado pelo valor que rondou os 43 milhões de euros.

O Pestana Vila Sol é uma referência na indústria hoteleira e no turismo de golfe em Portugal, destacando-se pela sua localização privilegiada em Vilamoura, uma das zonas mais premium do Algarve.

Com 189 quartos, uma ampla gama de comodidades de primeira classe e dois campos de golfe de renome internacional, com o total de 27 buracos, o complexo atrai tanto turistas quanto jogadores de golfe de todo o mundo.

Além disso, o terreno para desenvolvimento acrescenta ainda valor a este negócio, oferecendo oportunidades para futuros projetos de expansão ou empreendimentos imobiliários.

Esta venda bem-sucedida destaca a resiliência do mercado imobiliário em Portugal e o crescente interesse de investidores nacionais e internacionais na região algarvia.

«Esta venda representa um marco significativo no mercado imobiliário de Vilamoura, destacando o potencial de investimento contínuo na região. O Pestana Vila Sol é uma referência do turismo e do golfe no Algarve, e estamos satisfeitos e orgulhosos em ter participado nesta transação», comenta Karina Simões, Head of Hotel Advisory da JLL.

Duarte Morais Santos, Head of Hotel da CBRE Portugal acrescenta que «este é mais um negócio que vem confirmar o crescente dinamismo do mercado hoteleiro na zona sul do país, atrativo quer para investidores internacionais como nacionais. O Pestana Vila Sol é um ativo ímpar e de referência no Algarve e foi para nós um orgulho estarmos envolvidos nesta transação. Acreditamos bastante no potencial crescente da região algarvia que com produto de qualidade terá o que é necessário para crescer e atrair novos investidores no futuro».

Francisco Caldeira, da Worx Real Estate Consultants, considera que «o sector hoteleiro tem ganhado um crescente destaque em 2023, representando 40 por cento do volume total de investimento na primeira metade do ano. Desta forma, é notória a contínua importância de Portugal no mapa de investimento internacional, bem como o peso do turismo no país. O Algarve, com destaque para Vilamoura, tem evidenciado a sua constante evolução e desenvolvimento, tornando-se atrativo no contexto do turismo mundial. Esta operação enfatiza a importância estratégica da região, tanto para operadores quanto para investidores nacionais e internacionais. Por fim, é importante destacar o trabalho realizado pelas três consultoras, que em estreita colaboração com o Santander, enquanto cliente, concretizaram uma transação de sucesso e de referência em 2023, da qual todos se podem orgulhar».

«A aquisição do empreendimento Pestana Vila Sol é o culminar de um processo iniciado há uma dezena de anos, quando o Grupo Pestana assumiu a gestão desta unidade hoteleira e do campo de golfe adjacente. Numa primeira fase, conseguimos recuperar a rentabilidade destas unidades tendo, posteriormente, reforçado a aposta, assumindo o risco enquanto arrendatários com uma renda fixa de mercado. Com a compra deste empreendimento, demonstramos e salientamos aquele que tem sido, desde o primeiro momento, o nosso compromisso com este projeto e com a aposta no turismo no Algarve», salienta Pedro Lopes, administrador da região Algarve do Grupo Pestana.

Luís Figueiredo, Administrador da Santander Asset Management, refere que «o sector Hoteleiro mostrou-se muito resiliente no período pós-pandemia, continuando Portugal a ser um dos destinos turísticos privilegiados, nomeadamente a região do Algarve. Sempre acreditámos no valor do complexo Vila Sol, pelo seu potencial, localização, complementaridade com os campos de golfe, retirando assim a sazonalidade da operação do Hotel e também por ser operado pelo prestigiado Grupo Pestana, tornando-o num ativo atrativo e com forte interesse por parte dos investidores».