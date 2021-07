Grupo Pestana abriu Pousada de Portugal em Vila Real de Santo António

As Pousadas de Portugal assinalam, desde 1 de julho, a sua presença no concelho de Vila Real de Santo António (VRSA) com uma unidade com 57 quartos, três piscinas, um bar e um restaurante aberto ao público.

Localizada no centro histórico, a nova Pousada de Portugal está instalada em quatro edifícios de interesse patrimonial – que foram agora totalmente reabilitados – situados na Praça Marquês de Pombal, a qual constitui o centro da malha ortogonal perfeita que define esta cidade.

O investimento privado do Grupo Pestana, responsável pela gestão da rede nacional de pousadas, está cifrado em três milhões de euros e irá gerar 30 postos de trabalho. Estão disponíveis cinco tipologias de quartos (classic, superior, superior family, junior suite e suite), tendo como elemento comum o conforto.

Esta operação faz também parte da estratégia de recuperação do conjunto edificado da cidade Pombalina e contribui fortemente para a sua notoriedade, promovendo a diferenciação do destino no contexto do Sotavento algarvio e criando um novo segmento turístico baseado no património e na cultura local.

A decoração da nova Pousada de Portugal celebra nos seus detalhes a história e o lugar, mantendo alguns elementos originais do imóvel e incluindo novas peças que atribuem ao espaço uma atmosfera acolhedora.

Para Luís Romão, presidente da Câmara Municipal de VRSA, «a nova unidade está situada numa praça e num edifício emblemático, representa um selo de qualidade e seriedade para a cidade e mostra que o concelho é um sítio apetecível para o investimento e para o turismo».

O Centro Histórico de Vila Real de Santo António constitui, na atualidade, um excelente exemplo da arquitetura e do urbanismo do século XVIII e possui um Plano de Pormenor de Salvaguarda do Núcleo Pombalino, o que levou à constituição da primeira Área de Reabilitação Urbana (ARU) do país.

No Algarve, o Pestana Hotel Group conta já com 16 unidades hoteleiras: 13 da marca Pestana Hotels & Resorts e 3 Pousadas de Portugal (Fortaleza de Sagres, Palácio de Estoi em Faro e Convento de Tavira). Desde 1 de julho, junta-se ao portefólio a Pousada de Vila Real de Santo António.

As Pousadas de Portugal representam uma marca de 34 hotéis instalados em edifícios históricos como castelos, palácios, mosteiros e conventos, presentes de norte a sul do país e também nos Açores e Madeira. Com mais de sete décadas de história, as Pousadas de Portugal são sinónimo de qualidade, hospitalidade, cultura e tradição.