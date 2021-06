Grupo Parlamentar do PS visitou Água Monchique

A Sociedade da Água de Monchique recebeu a visita do Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS).

A iniciativa aconteceu no âmbito da preparação para o próximo debate sobre o Estado da Nação, que terá lugar a 21 de julho.

Vítor Hugo Gonçalves, CEO da Sociedade da Água de Monchique, acompanhado pelo administrador, José Almeida e por Henrique Prucha, diretor Comercial e de Marketing, recebeu a vasta comitiva socialista liderada por Ana Catarina Mendes e que integrava os vice-presidentes Porfírio Silva e Constança Urbano de Sousa, os deputados eleitos pelo Algarve, Joaquina Matos, Ana Passos e Luís Graça, a presidente da concelhia do PS Monchique, Helena Martiniano, Paulo Águas, vereador da Câmara Municipal de Monchique e José Gonçalo, Presidente da Junta de Freguesia de Monchique.

Apontada como um exemplo na forma como «mitigou» os efeitos da pandemia, continuando a apostar no crescimento e na inovação, o CEO da Sociedade da Água de Monchique, Vítor Hugo Gonçalves, sublinhou aos deputados que integravam a visita, a importância de «manter as pessoas satisfeitas e pagar salários dignos» como um dos fatores críticos para o sucesso das empresas.

Antes da visita à unidade fabril, a comitiva assistiu a uma breve apresentação da empresa, com especial enfoque nos indicadores económicos e de desempenho da SAM ao longo de 2020, bem como no recente investimento efetuado na modernização da unidade de produção e que permite projetar a mesma como uma forte candidata à liderança do mercado das águas.

A presença da Água Monchique nos mercados internacionais, a aposta na inovação, a incorporação de tecnologia, a sustentabilidade ambiental, o impacto na economia local, o aumento do quadro de recursos humanos, foram alguns dos tópicos abordados no decorrer deste encontro.

Vítor Hugo Gonçalves realçou ainda os apoios à economia a que empresa recorreu, que permitiram antecipar investimentos, crescer em faturação e em número de trabalhadores, e que já foram há muito «devolvidos» fruto dos bons resultados alcançados pela Água Monchique.

Ana Catarina Mendes reconheceu «que estes exemplos que apostam na tecnologia, no emprego e na inovação» devem merecer a atenção e apoio da «bazuca europeia».

Com estas visitas, o Grupo Parlamentar do PS propõe-se reunir com os representantes da sociedade civil com o objetivo de fazer um balanço e avaliação do impacto das políticas públicas no território, nomeadamente no que concerne aos impactos da pandemia COVID-19 e as medidas para os mitigar.