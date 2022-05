Grupo Open Media anuncia próximo evento «Living in the Algarve»

Objetivo do «Living in the Algarve» é dar informação aos futuros residentes estrangeiros sobre vários aspetos práticos da vida no Algarve.

Depois do sucesso do primeiro seminário que teve lugar no Hotel Tivoli Carvoeiro Algarve, em Lagoa, a 14 de abril, a organização aponta duas novas datas para o evento «Living in the Algarve».

Assim, o próximo terá lugar no Cascade Wellness Resort, em Lagos, dia 15 de junho. Contará com a participação de três empresas de sucesso locais com fortes ligações à comunidade estrangeira residente no Barlavento algarvio.

Maria Alice Pestana, médica e fundadora das clínicas Luzdoc e Medilagos falará sobre os aspetos ligados aos cuidados de saúde. Paul Cotterell, diretor de vendas da empresa de mediação imobiliária Casas do Barlavento fará uma apresentação sobre o mercado atual e oportunidades de negócio.

O painel de oradores contará ainda com os parceiros Blevins Franks, do Sovereign Group, da Rosado Advogados e da associação de residentes estrangeiros AFPOP (Portugal Foreign Residents Association).

Após os vários painéis, os participantes poderão colocar questões, esclarecer dúvidas e participar numa prova de vinhos regionais do Algarve.

Estão previstas duas sessões, uma durante a manhã, às 11 horas e outra ao início da tarde, às 15 horas.

A participação é livre mas carece de inscrição online.

Está previsto mais um evento «Living in the Algarve» para a zona do «Triângulo Dourado» (Almancil, Vale do Lobo e Quinta do Vale) dia 22 de setembro.

A organização está a cargo do grupo editorial Open Media que, entre outras publicações periódicas, é responsável pela publicação dos jornais semanários barlavento e Portugal Resident (em língua inglesa) e também da revista de lifestyle Essential Algarve.