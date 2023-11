Grupo Lusíadas aposta em tratamentos pioneiros de Cardiologia na região

O Hospital Lusíadas Albufeira passa a contar com duas novas intervenções médicas em Cardiologia, até então inexistentes no Algarve.

O Grupo Lusíadas Saúde acaba de dar um passo importante nos cuidados de saúde em Cardiologia na região do Algarve, ao dotar o Hospital Lusíadas Albufeira de duas novas intervenções médicas altamente complexas: a Ablação de Fibrilhação Auricular e a Implantação de Cardiodesfibrilhador.

Este reforço nos serviços de saúde cardiovascular «reflete o compromisso contínuo do Grupo Lusíadas em contribuir para a melhoria dos cuidados prestados à comunidade local, garantindo assim uma oferta multidisciplinar, de qualidade e acessível», segundo justificam.

Um dos novos serviços que o Hospital Lusíadas Albufeira passa a assegurar, a partir do dia de hoje, é a realização da Ablação de Fibrilhação Auricular, intervenção clínica até então inexistente na região algarvia.

A fibrilhação auricular é um tipo de arritmia fortemente associada a acidentes vasculares cerebrais e insuficiência cardíaca. Entre as suas opções de tratamento está a ablação, um procedimento invasivo que permite tratar, de forma mais eficaz, doentes com fibrilhação auricular que demonstrem resistência à terapia convencional.

Graças a este novo serviço, a população algarvia passa a ter acesso «a um dos tratamentos mais avançados na área da Cardiologia», sem necessidade de se deslocar a Lisboa para proceder à sua realização.

O outro novo serviço consiste na introdução da Implantação de Cardiodesfibrilhador, intervenção cujo principal objetivo é a prevenção da morte súbita em doentes com disfunção ventricular esquerda grave, graças à implantação de um Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI), dispositivo que permite monitorizar e regular o ritmo cardíaco, possibilitando um avanço muito significativo no tratamento de situações cardíacas críticas.

As duas novas intervenções asseguradas pelo Hospital Lusíadas Albufeira contam com o apoio de uma equipa de profissionais de saúde qualificada, liderada pelos cardiologistas João de Sousa e Afonso Nunes Ferreira, e que integra médicos, técnicos e enfermeiros de Lisboa e do Algarve, que asseguram a excelência e a segurança dos referidos procedimentos.

O Grupo Lusíadas Saúde pretende, através desta aposta na área de Cardiologia da unidade de Albufeira, reforçar o seu compromisso em fortalecer a capacidade de atendimento na região, com planos para o desenvolvimento e formação de médicos locais no futuro, em colaboração com especialistas médicos em aritmologia de intervenção dos Hospitais Lusíadas em Lisboa e Amadora.

«Estas novas intervenções médicas vêm reforçar a nossa oferta de serviços de saúde na área da Cardiologia e contribuir para o nível de excelência que o Hospital Lusíadas Albufeira já conquistou no concelho e na região enquanto unidade de referência. São dois procedimentos médicos que farão toda a diferença para os doentes que deles necessitam, evitando uma deslocação obrigatória a Lisboa e permitindo uma intervenção mais rápida, imediata e eficaz», refere Pedro Oliveira, administrador das Unidades Sul do Grupo Lusíadas Saúde.

Recorde-se que o Hospital Lusíadas de Albufeira foi inaugurado em 2012, e, em maio último, foi responsável pela aquisição de um equipamento da nova geração de ressonância magnética, pioneiro no mundo, que combina Inteligência Artificial com Deep Learning, permite um diagnóstico ainda mais rápido e com maior precisão e obtém, com tempos de aquisição mais reduzidos, uma imagem de qualidade superior e com melhor resolução de contraste.