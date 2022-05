Grupo HPA Saúde celebra hoje um percurso de 26 anos

Com a abertura da unidade de Alvor, no dia 13 de maio de 1996, nascia no Algarve a imagem e a marca do Hospital Particular do Algarve (HPA).

Desde a sua criação que o Grupo HPA Saúde se «tem empenhado em adquirir uma reputação nacional e internacional estabelecida na oferta de cuidados de saúde de excelência. Desde o primeiro dia que oferece tecnologia inovadora e diferenciada tanto na área do diagnóstico quanto da intervenção, que permitem que a sua história contenha variados exemplos de abordagens pioneiras na região, em áreas como a cardiologia de intervenção, a cirurgia cardiotorácica ou a cirurgia laser e laparoscópica».

Segundo nota hoje enviada às redações, «o compromisso da governação clínica do Grupo HPA Saúde centra-se no doente e na sua segurança, assentes em critérios de qualidade cada vez mais ambiciosos e padrões de acreditação cada vez mais exigentes», como seja a acreditação pela Joint Commission International.

Apesar da sua história se ter iniciado na região algarvia, o Grupo HPA Saúde sempre ambicionou expandir-se para outras regiões, «anseio que se concretizou em 2017 no litoral alentejano e em 2019 no arquipélago da Madeira, compromissos que lhe auferem estar entre os principais e distintos grupos da saúde privada do país».

«A tenacidade e a força que caraterizam a organização e os seus colaboradores têm-se evidenciado sobretudo em momentos de maior dificuldade, como foram os últimos dois anos. Não obstante todas as adversidades e contrariedades, o Grupo HPA Saúde mostrou uma vez mais a sua determinação e o seu dinamismo, tendo construído o primeiro hospital privado do Alentejo Litoral e inaugurado recentemente uma nova unidade na cidade de Lagos, prevendo-se ainda uma outra até ao final do presente verão».

Estes 26 anos «provam a capacidade e o empenho das nossas equipas, que permitem que a fidelização e a confiança dos nossos clientes cresçam diariamente, razão para quem vão as nossas maiores felicitações», conclui a nota.