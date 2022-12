Grupo HPA Saúde aposta em robô de tecnologia pioneira com água

O Grupo HPA Saúde aposta numa nova tecnologia pioneira, através de um robô com jatos de água de alta pressão, para tratamentos dos sistemas urinários no homem.

O Grupo HPA Saúde acaba de anunciar um novo tratamento para a Hiperplasia Benigna da Próstata através de um robô com uma nova tecnologia que utiliza a água, a Aquabeam.

O Hospital Particular do Algarve (HPA) – Gambelas, em Faro, é a única unidade em Portugal com este robô que utiliza a tecnologia para o tratamento dos sintomas urinários no homem, podendo ser utilizada em todos os tamanhos de próstata, preservando a vida sexual e a continência.

A Aquabeam, ao utilizar um jato de água de alta pressão, desobstrui a uretra e melhora os sintomas urinários.

Trata-se de uma tecnologia alternativa para o tratamento da Hiperplasia Benigna da Próstata, patologia muito frequente nos homens com mais de 50 anos e que está associada a múltiplos sintomas urinários.

De uma forma mais técnica, «o sistema robótico Aquabeam permite a ablação de tecido prostático (HBP) por meio de jato de água de altíssima velocidade e elevada pressão (10.000 PSI), sem utilizar nenhum tipo de energia térmica, ao contrário das cirurgias endoscópicas clássicas (RTU-P) ou com laser», descreve o Grupo HPA Saúde.

Este procedimento cirúrgico, realizado por um sistema robótico guiado por ecografia, é controlado pelo cirurgião através da ecografia e da imagem cistoscopia em tempo real, «planeando o tratamento de forma personalizada e delimitando o tecido prostático a remover pelo robô de forma automatizada», detalham.

De acordo com Tiago Rodrigues, médico urologista e professor, «além da precisão e eficácia que este robô nos dá, permite-nos realizar mais intervenções num dia, de forma mais segura e com melhores resultados, sendo igualmente muito gratificante assistir à rápida recuperação dos doentes».

Tratamento em apenas seis minutos e alta após 24 horas

Depois de todos os parâmetros estarem integrados, o robô realiza o procedimento «de forma rápida, previsível e precisa (menos de cinco minutos – os atuais métodos levam cerca de uma hora e 30 min)». Após terminar, é colocado um cateter na bexiga, que geralmente é retirado no dia seguinte e o paciente recebe alta após 24 horas.

Segundo aponta o HPA, «além do menor tempo de internamento, a preservação da vida sexual e a menor perda de sangue constituem importantes mais-valias».

Já César Santos, administrador do Grupo HPA Saúde e diretor da unidade de Gambelas, assegura: «a nossa preocupação passa sempre pela inovação que permita oferecer serviços de qualidade aos nossos utentes».

Durante o ano de 2022, «fomos a primeira unidade do país a realizar as Biópsias Prostática por microecografia e as Micro-Ecografias Prostática Transrectal em alta definição. Também iniciámos a terapia com Ondas de Choque de Baixa Intensidade para a disfunção erétil», recorda.

Agora, «este novo robô reforça a nossa posição no patamar de excelência nos cuidados que prestamos», conclui.