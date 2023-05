Grupo de Teatro Sénior de Silves apresenta «A Culpa é da Lua»

O Grupo de Teatro Sénior de Silves sobe ao palco do Mascarenhas Gregório com a peça «A Culpa é da Lua», sendo que a entrada é gratuita.

Formado pelos utentes do Polo de Educação ao Longa da Vida de Silves, o Grupo de Teatro Sénior de Silves prepara-se para apresentar, já no próximo sábado, dia 27 de maio, a peça «A Culpa é da Lua», no Teatro Mascarenhas Gregório, pelas 21h00.

O segundo espetáculo, a ser apresentado pelo grupo de Teatro Sénior de Tunes, terá lugar no Polo de Educação ao Longo da Vida de Tunes, no dia 4 de junho, pelas 17h00, com a peça «O Cliente tem sempre razão!».

Ambas as peças são de entrada é livre, sendo que os vouchers para acesso ao espetáculo estão disponíveis para levantamento no Teatro Mascarenhas Gregório uma hora antes do início do espetáculo, até ao limite máximo de quatro vouchers por pessoa.

Para informação adicional, o sector da educação da Câmara Municipal de Silves está disponível para informações adicionais através de telefone (282 440 815 – chamada para rede fixa nacional) e de endereço de correio eletrónico (polos.educacao@cm-silves.pt).