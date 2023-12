Grande Prémio dos Reis e Grande Corrida da Água regressam a Faro

O Grande Prémio dos Reis está de volta a Faro, para a sua 52ª edição, assim como a Grande Corrida da Água, que conta com a sua 7ª edição.

A 52ª edição do Grande Prémio dos Reis, prova de importância histórica do atletismo regional e que reunirá atletas da modalidade de relevo nacional e internacional, terá lugar em Faro, no dia 6 de janeiro, às 15h00, no Jardim Manuel Bivar, integrando, este ano, o Campeonato Regional de Estrada.

Associada a este evento realizar-se-á também a 7.ª edição da Grande Corrida da Água (com o lema «Beba Água de Faro»), uma competição de caráter lúdico e competitivo para atletas não federados, aberta à população em geral.

A prova, promovida pela Câmara Municipal de Faro, Associação de Atletismo do Algarve e FAGAR, terá partida, às 15h30, e chegada no Jardim Manuel Bivar, contando com passagens pela cidade velha, Largo de São Francisco, Praça da Pontinha e Rua de Santo António.

As inscrições estão abertas até 4 de janeiro. Para o Grande Prémio dos Reis basta preencher o formulário, disponível aqui, sendo que para a Grande Corrida da Água, o mesmo pode ser e encontrado aqui.

Os interessados em mais informações podem contactar a Divisão de Promoção de Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Faro por telefone (289 870 843) ou e-mail (desporto@cm-faro.pt).

Por sua vez, a Associação de Atletismo do Algarve também disponibiliza contacto telefónico (966 280 075) e de e-mail (algarve@aaalgarve.org).