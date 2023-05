Grande Mostra de Vinhos de Portugal volta a Albufeira

Está de regresso mais uma Grande Mostra de Vinhos de Portugal, evento organizado pela Confraria do Bachus de Albufeira em parceria com o município de Albufeira.

Após dois anos de interregno devido às restrições impostas pela pandemia, a Grande Mostra de Vinhos de Portugal volta a promover alguns dos melhores néctares nacionais, criando uma oportunidade única para, no mesmo espaço, degustar os sabores cada vez mais apreciados dos nossos vinhos.

A presença de algumas das grandes marcas nacionais está garantida, assim como de algumas pequenas produções que não se encontram nos canais de venda habituais. Este é também um dos segredos do sucesso da Mostra, pois é uma excelente oportunidade para provar e adquirir novas marcas e referências.

A Grande Mostra de Vinhos de Portugal decorre entre os dias 12 e 14 de maio no EMA – Espaço Multiusos de Albufeira.

No dia 12, as portas estão abertas entre as 15h00 e as 20h00.

Nos dias 13 e 14, a Mostra encerra uma hora mais tarde, possibilitando que os apreciadores façam as suas provas entre as 15h00 e as 21h00.

Gastronomia e música marcam também presença, esta última com a animação do Grupo Coral Casa do Alentejo Albufeira nos dias 13 e 14, às 17h30.

O evento conta ainda com um Concurso de Vinhos que irá premiar os melhores néctares presentes no certame.

A entrada é livre mas, para realizar as provas, deverá adquirir o copo oficial que custa apenas 5 euros.

Este é já um dos grandes certames do género a nível nacional, tendo contado na sua última edição com mais de uma centena de expositores e 9.000 participantes.