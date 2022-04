«Golfinhos» do futebol já brilham nos relvados de Albufeira

Município de Albufeira oferece aos mais novos a possibilidade de experimentar um relvado a sério e as emoções de participar num campeonato.

O campeonato dos «Golfinhos» arrancou em Albufeira no dia 2 de abril, estando a segunda etapa de jogos marcada para o dia 23 de abril, sábado, a partir das 15h00, no Estádio João Campos, na freguesia de Paderne.

A terceira jornada desta edição será no Dia da Liberdade, 25 de abril, quando pais e filhos poderão conviver e festejar, a partir das 15h00, no Sintético Municipal da cidade.

Os cerca de 200 mini craques vão regressar ao relvado para a quarta jornada a 8 de maio, novamente no Estádio João Campos, sendo que a 15 de maio disputa-se a 5ª jornada no sintético do Estádio da Nora, em Ferreiras.

A final, um dos grandes momentos para os «Golfinhos», está marcada para dia 5 de junho, no Estádio Arsénio Catuna, na Guia.

Divididos em grupos de acordo com a idade, «Golfinhos» A (oito anos), B (sete anos) e C (entre os cinco e seis anos), os mais novos atletas do concelho têm anualmente a oportunidade de viver aquele que é um campeonato totalmente pensado para eles.

Esta prova já conta com mais de uma década de existência, sendo «uma iniciativa de sucesso e pioneira» do município, que para além de realizar o desejo da competição futebolística às crianças do concelho, dá «um forte impulso para o desenvolvimento psicomotor, emocional e social destes atletas de palmo e meio».

José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, aforma que «de pequenino se pode antever o destino», confessando o seu «rejubilo ao ver centenas de crianças de Albufeira cheias de confiança e de chuteiras a brilhar nos pés».

Já na sua 14.ª edição, o torneio continua a ser «um sucesso entre os mais novos», garante o autarca, que lembra que «o facto de não existir uma atividade competitiva federada para esta classe etária, a nível nacional, faz dos Golfinhos um projeto inédito e com grande sucesso entre a comunidade».

«O mais importante neste projeto é promover o convívio entre as crianças e entre os próprios pais que enchem as bancadas», afirma José Carlos Rolo, que conclui: «os Golfinhos é um campeonato que nasceu em 2007 com o objetivo de criar atividades competitivas para estes escalões etários. Mas no final, todos são vencedores. O que fomentamos é a competição saudável, o fair play, a camaradagem e o desportivismo».