GNR recupera Ferrari em Vilamoura roubado em Espanha

Guarda Nacional Republicana (GNR) de Quarteira interceptou um Ferrari furtado em Espanha junto à Maria de Vilamoura.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento Territorial de Quarteira, no passado dia 15 de janeiro, recuperou uma viatura de alta cilindrada, em Vilamoura.

Na sequência de uma informação que uma viatura de alta cilindrada, que tinha sido furtada em Espanha, se encontrava a circular na localidade de Quarteira, os militares da Guarda deslocaram-se para o local para a intercetar, tendo localizado a mesma, pouco depois, estacionada junto da Marina de Vilamoura, sem ocupantes no seu interior.

O veículo foi apreendido e devolvido à legítima proprietária, uma empresa de aluguer de veículos, não tendo sido possível localizar os suspeitos, que se deslocaram, para parte incerta.

A ação contou com a colaboração do Posto Territorial de Vilamoura, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Loulé e do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do Comando Territorial de Faro.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.