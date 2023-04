GNR recupera duas bicicletas furtadas a jovens em Tavira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) identificou dois homens e uma mulher e por furto e recuperou duas bicicletas, no dia 6 de abril.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Faro, identificou dois homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 48 anos, por furto e recuperou duas bicicletas, no dia 6 de abril.

Na sequência de um furto de duas bicicletas, ocorrido no dia 2 de abril no concelho de Tavira, foi possível apurar que as duas bicicletas estavam a ser publicitadas para venda nas redes sociais.

No decurso das diligências policiais, os militares da GNR identificaram um homem de 48 anos, quando se preparava para comercializar as referidas bicicletas.

No decurso da ação foi possível apurar que o homem adquiriu as bicicletas no mesmo dia em que foram furtadas, em Tavira, a um homem e uma mulher de 18 e 20 anos.

As bicicletas foram apreendias e restituídas aos seus legítimos proprietários.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Tavira.