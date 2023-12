A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve 29 pessoas com idades entre os 19 e os 68 anos, em Quarteira, entre 7 e de 10 de dezembro.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento Territorial de Quarteira, entre os dias 7 e 10 de dezembro, deteve 29 pessoas com idades compreendidas entre os 19 e os 68 anos, naquela cidade do concelho de Loulé.

No âmbito de ações de combate à criminalidade, os militares da Guarda efetuaram diversas ações de fiscalização, em vários locais da cidade de Quarteira, com o objetivo de prevenir e reprimir a criminalidade. No decorrer das diligências policiais realizadas, foram detidas 29 pessoas, destacando-se 18 por condução sob o efeito do álcool e oito por condução sem habilitação legal.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.

Através destas ações, a Guarda Nacional Republicana pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população, procurando ainda prevenir ilícitos criminais. Nesse sentido, tem assegurado o policiamento regular da zona em apreço, em ações coordenadas de patrulhamento e fiscalização, promovendo assim a visibilidade e segurança pública.