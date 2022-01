GNR localiza idoso que estava desaparecido em Monchique

Guarda Nacional Republicana (GNR) de Portimão localizou um idoso de 82 anos que estava desaparecido no concelho de Monchique.

O Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Portimão da Guarda Nacional Republicana (GNR), localizou um idoso de 82 anos que se encontrava desaparecido, no concelho de Monchique, na quarta-feira, dia 19 de janeiro.

Na sequência de um alerta, por volta das 23h00 do dia 18 de janeiro, sobre o desaparecimento de um idoso que sofria de Alzheimer e que se tinha ausentado da sua residência às 13h00 desse mesmo dia, os militares da Guarda encetaram diligências policiais para o localizar.

Na sequência das buscas efetuadas foi possível localizar o idoso desaparecido, por volta das 11h00, no dia 19 de janeiro, numa habitação devoluta, rodeada de vegetação densa, a 2,6 quilómetros da sua residência.

O homem encontrava-se consciente, mas debilitado, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Monchique, e posteriormente transportado para uma unidade hospitalar.

Esta ação contou com o reforço de militares e civis do Destacamento Territorial de Portimão, de um binómio cinotécnico de Busca e Salvamento do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro, de militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) e com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Monchique e de populares.