GNR localiza idoso e cão desaparecidos há vários dias em Monchique

Guarda localizou na sexta-feira, dia 3 de junho, um homem de 78 anos desaparecido há vários dias, no concelho de Monchique.

A GNR entrou em ação na sequência de um alerta dado na noite anterior, de 2 de junho, por parte de um familiar, a dar conta do desaparecimento deste idoso desde o dia 31 de maio.

Os militares dos Postos Territoriais de Monchique e Portimão encetaram de imediato diligências no sentido de localizar o homem e no seguimento das buscas, durante a manhã de dia 3 de junho, com o reforço da equipa de Guardas Florestais do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Portimão, foi possível encontrar o idoso, bem como o seu cão, numa zona de mato, longe da via pública.

Segundo a GNR, «o veículo do homem tinha avariado nesse local, dificultando a possibilidade de ser avistado e socorrido». O idoso foi resgatado, tendo sido acionada a assistência médica, através do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para avaliação do seu estado de saúde.