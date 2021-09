GNR identifica três jovens que roubaram alfarroba em Tavira

Com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos.

A GNR, através do Destacamento Territorial de Tavira, identificou na segunda-feira, dia 13 de setembro, três homens com idades compreendidas entre os 16 e os 20 anos, por furto de alfarroba no concelho.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda avistaram e abordaram um veículo que transitava com várias sacas de alfarroba no seu interior.

Através da fiscalização, foi possível apurar que os ocupantes não eram proprietários de terrenos com alfarroba, nem possuíam qualquer tipo de autorização para a sua apanha.

A ação culminou na apreensão de quatro sacas de alfarroba que se encontravam no veículo com um peso total de 120 quilos. Já os suspeitos foram identificados e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Tavira.