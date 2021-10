GNR identifica dois homens por furto de 120 quilos de alfarroba em Alte

Suspeitos foram constituídos arguidos.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Salir identificou na sexta-feira, dia 22 de outubro, dois homens de 24 e 46 anos por furto de alfarroba em Esteval dos Mouros – Alte, concelho de Loulé.

No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda aperceberam-se da presença de dois homens que procediam à apanha da alfarroba.

No seguimento da ação foi possível apurar-se que, nas imediações do local, se encontrava uma viatura que já tinha no seu interior três sacos com alfarroba, que tinha sido apanhada sem o consentimento do seu legítimo proprietário.

Durante as diligências no local, apurou-se ainda que os suspeitos estariam a utilizar a viatura em questão para praticar o furto, culminando na apreensão de aproximadamente 120 quilos de alfarroba e do veículo.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.

A GNR, no âmbito da operação «Campo Seguro 2021», encontra-se desde o dia 1 de junho a levar a cabo ações de sensibilização e fiscalização, com o propósito de evitar crimes de furto, junto das propriedades agrícolas, bem como o reforço do policiamento com o intuito de dissuadir e reprimir a prática de furto nos campos agrícolas.