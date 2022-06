GNR fez 29 detenções no Algarve entre 15 e 19 de junho. Foram também apreendidas várias doses de droga.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) fez 29 detenções no Algarve entre os dias 15 e 19 de junho, no âmbito da atividade desenvolvida no combate à criminalidade e prevenção de ilícitos criminais, especialmente focada no fluxo de pessoas que se verificou neste último fim de semana.

A força de segurança, prevendo grande afluência à região, «reforçou o seu patrulhamento para as principais vias rodoviárias, zonas de diversão noturna e zonas balneares».

Acabaram por ser detidas 12 pessoas por condução com excesso de álcool no sangue, oito por tráfico de estupefacientes, quatro por falta de habilitação legal para conduzir, três por posse de arma proibida, uma por crime de violência doméstica e uma por crime de furto.

Foram ainda apreendidas 1182 doses de cannabis e 285 doses de cocaína.

O Comando Territorial de Faro da GNR mantem-se «focado na segurança da região, na manutenção da tranquilidade e segurança pública, dirigindo o esforço no combate a qualquer fenómeno criminal».