GNR faz detenções por tráfico de droga em Albufeira e Armação de Pêra

Dois homens, de 24 e 28 anos, foram detidos pela GNR nos dias 18 e 19 de maio, por suspeitas de tráfico de droga, em Armação de Pêra e Albufeira.

A primeira detenção foi feita no âmbito de uma operação com incidência numa zona de diversão noturna de Albufeira, no dia 18 de maio, quarta-feira.

Os militares da Guarda detetaram o suspeito de 24 anos na posse de 26 doses de haxixe e 39 doses de cocaína, pelo que foi de imediato detido e conduzido às instalações da GNR.

Ontem, dia 19 de maio, quinta-feira, foi a vez do suspeito de 28 anos ser detido. Os militares da GNR verificaram, no decorrer da abordagem, que o mesmo tinha na sua posse 41 doses de cocaína, juntamente com 295 euros em numerário.

Os detidos foram constituídos arguidos, sendo um deles notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Albufeira, enquanto o outro será presente ao Tribunal Judicial de Silves.