GNR faz detenções em Albufeira e Vilamoura por posse de armas ilegais

GNR fez nos últimos dias duas detenções em Vilamoura e Albufeira por posse de armas ilegais e proibidas, em operações distintas.

No primeiro caso, no domingo, dia 22 de maio, a Guarda deteve um homem de 24 anos, por posse de arma proibida, no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária nos acessos aos principais locais de diversão noturna de Vilamoura.

Os militares da GNR constataram que «o condutor de um veículo, ao aperceber-se da presença da autoridade, adotou um comportamento suspeito, imobilizando a viatura no meio da via e tendo tentado colocar-se em fuga».

No seguimento da ação, foram efetuadas diligências policiais que possibilitaram intercetar o suspeito momentos depois. Durante a abordarem ao condutor foi possível detetar que o mesmo estava na posse de uma arma proibida, uma soqueira. Foi realizada uma busca à viatura que permitiu ainda a apreensão de uma faca de cozinha no interior do porta-luvas.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Loulé.

Na segunda situação, em Albufeira, o visado foi um homem de 57 anos, detido por posse de arma ilegal e por posse de arma proibida.

Os militares da Guarda foram alertas para uma situação de violência doméstica, e apuraram que o suspeito tinha efetuado ameaças com recurso a uma arma de fogo contra a vítima, sua companheira de 39 anos.

No decorrer das diligências policiais, «foi possível constatar que o suspeito tinha uma caçadeira, sem ter a respetiva documentação, uma pistola de airsoft e um aerossol de defesa (spray de gás pimenta)».

O material foi apreendido e o suspeito detido por posse ilegal de arma e arma proibida, sendo constituído arguido. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira.