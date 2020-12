GNR efetua detenções em Albufeira e Loulé por tráfico de droga

A GNR efetuou durante o dia de ontem, terça-feira, 15 de dezembro, várias detenções por tráfico de droga, em Albufeira e Loulé, em duas operações distintas.

Em Albufeira, foram detidos dois homens, de 24 e 29 anos, em flagrante delito, no decorrer de uma ação de policiamento.

Os militares da Guarda abordaram um veículo, cujos ocupantes apresentaram um comportamento suspeito. Durante a fiscalização, os militares encontraram produto estupefaciente dissimulado no interior da viatura, designadamente cocaína e heroína, encontrando-se doseado para venda.

Foram apreendidas 104 doses de heroína e 31 doses de cocaína, bem como três telemóveis, um veículo e 422,60 euros em numerário.

Os detidos serão presentes hoje, dia 16 de dezembro, a primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial de Albufeira.

Já em Loulé, foi detido um indivíduo de 25 anos, no seguimento de uma denúncia a dar conta de um veículo a circular na A22 com as matrículas tapadas com fita cola.

Os militares deslocaram-se para aquela via no intuito de intercetar o suspeito, o que aconteceu pouco tempo depois.

No decorrer da ação, foi detetada cocaína dissimulada num maço de tabaco, o que originou uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas, no total, 56 doses de cocaína. Foi também confiscada uma balança de precisão, um telemóvel e um veículo.

O detido, já com antecedentes criminais por roubos, será presente hoje, dia 16 de dezembro, ao Tribunal Judicial de Loulé, para aplicação das medidas de coação.

Esta ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Loulé, do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro e do Destacamento de Trânsito (DT) de Faro.