GNR deteve 21 pessoas no Algarve durante o fim de semana

Maioria por condução com excesso de álcool.

A GNR, no âmbito da atividade desenvolvida no combate à criminalidade e prevenção de ilícitos criminais, especialmente focada no fluxo de pessoas que se verificou neste último fim de semana no Algarve, reforçou o seu patrulhamento para as principais vias rodoviárias, zonas de diversão noturna e zonas balneares da região.

Assim, no período de 9 a 10 de julho, foram detidas 11 pessoas por condução com excesso de álcool no sangue, duas por tráfico de estupefaciente, sete por falta de habilitação legal para conduzir, um indivíduo por posse de arma proibida, sendo ainda apreendidas uma faca e uma soqueira.

O Comando Territorial de Faro da GNR mantém-se «focado na segurança da região, na manutenção da tranquilidade e segurança pública, dirigindo o esforço no combate a qualquer fenómeno criminal».