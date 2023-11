GNR detetou 28 infrações num parque de campismo de Albufeira

Incumprimento na instalação de fossas sépticas estiveram na origem das 28 infrações detetadas num parque de campismo de Albufeira.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Albufeira, no dia 11 de novembro, detetou 28 infrações num parque de campismo, no concelho de Albufeira.

No âmbito de uma ação de fiscalização direcionada para o campismo ilegal, os elementos do SEPNA fiscalizaram 87 casas de campismo e, no decorrer dessas ações, foi possível verificar que se encontravam em incumprimento das normas estabelecidas para a instalação de fossas sépticas.

No seguimento da ação foram elaborados 28 autos de contraordenação por incumprimento das normas estabelecidas para a instalação de fossas sépticas, que serão enviados à Agência Portuguesa do Ambiente.

A GNR relembra a importância deste tipo de fiscalização, uma vez que o campismo ilegal constitui uma preocupação, e nesse sentido para a operação correta de um parque de campismo, torna-se imperativo o cumprimento das normas estabelecidas para a captação e tratamento de resíduos. O incumprimento destas normas causa grande impacto ambiental pois os resíduos resultantes contaminam os solos e águas subterrâneas.

