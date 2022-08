GNR deteta mais 434 quilos de alfarroba furtada em Silves e Messines

Foram identificadas oito pessoas.

A GNR apreendeu nos dia 5 e 6 de agosto 434 quilos de alfarroba e identificou oito pessoas por furto, em duas situações distintas, em Silves e São Bartolomeu de Messines.

A primeira situação ocorreu no dia 5 de agosto, em Silves, no seguimento de uma denúncia a dar conta de um furto de alfarroba. Os militares da Guarda deslocaram-se rapidamente para o local, onde identificaram quatro pessoas, dois homens de 17 e 55 anos e duas mulheres de 15 e 56 anos, tendo ainda procedido à apreensão de 257 quilos de alfarroba, uma vez que os suspeitos não tinham autorização por parte do proprietário para proceder à sua apanha.

Foi ainda apreendido o veículo utilizado para realizar o furto, como medida cautelar de prova.

A segunda situação ocorreu no dia 6 de agosto, sábado, em São Bartolomeu de Messines, durante uma ação de fiscalização. Os militares da Guarda, durante a fiscalização a uma viatura, aperceberam-se de que, no seu interior, estava uma grande quantidade de alfarroba, não tendo os suspeitos conseguido justificar a sua proveniência, motivo que levou à identificação das quatro pessoas, três homens de 19, 30 e 46 anos e uma mulher de 43 anos, e à apreensão de 177 quilos de alfarroba, assim como do veículo utilizado para o efeito.

Os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Silves. A GNR tem reforçado o policiamento e a fiscalização relativamente à apanha e comércio da alfarroba durante este período, na zona do Algarve, «com o intuito de dissuadir e reprimir a prática do furto de alfarroba».