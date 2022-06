GNR detém três homens por roubos com faca em Albufeira

Um jovem teve de receber tratamento médico.

A GNR de Albufeira deteve na terça-feira, dia 7 de junho, três homens entre os 20 e 22 anos pelo crime de roubo, em Albufeira.

Na sequência do patrulhamento junto aos estabelecimentos de diversão noturna na cidade de Albufeira, os militares da Guarda «foram informados de que um grupo de indivíduos se encontrava a abordar jovens na via pública com o intuito de subtrair os telemóveis».

Para consumar os crimes, «os suspeitos agrediam as vítimas e ameaçavam-nas com uma faca». A Guarda encetou «diligências policiais no sentido de os localizar».

Na sequência, «foi possível localizar e intercetar os suspeitos, que tinham na sua posse uma arma branca e vários telemóveis, tendo sido detidos».

Foi ainda possível apurar que um jovem acabou por receber tratamento médico, como resultado das agressões.

Os detidos foram presentes na quarta-feira ao Tribunal Judicial de Albufeira, onde lhes foi aplicada a medida de coação de apresentações trissemanais no posto policial da área de residência.