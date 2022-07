GNR detém quatro indivíduos em ações de combate ao crime em Albufeira

Ações visaram zonas de aglomerados e de diversão noturna.

A GNR de Albufeira realizou, entre os dias 19 e 20 julho, diversas ações de combate à criminalidade no concelho, que culminaram na detenção de quatro homens por tráfico de estupefacientes, por condução com excesso de álcool no sangue e por posse de arma proibida.

As ações policiais visavam zonas de aglomerados de pessoas e de diversão noturna de Albufeira. Os militares da Guarda efetuaram «fiscalizações aleatórias em vários locais, com o objetivo de prevenir a criminalidade e detetar possíveis ilícitos criminais».

Nesta operação foram detidos três homens por tráfico de estupefaciente e um por condução com excesso de álcool no sangue e por posse arma proibida.

No decorrer da ação foi ainda apreendido diverso material: 60 doses de haxixe, oito doses de cocaína, uma réplica de arma de fogo (espingarda), uma granada de morteiro inoperacional, um aerossol de defesa (gás pimenta) e um machado.

Foram detetadas 28 infrações, sendo 27 de âmbito rodoviário, das quais duas muito graves, seis graves e 19 leves. Foi ainda elaborado um auto de consumo de estupefacientes. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Albufeira.

As ações de fiscalização contaram com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).