GNR detém oito suspeitos por tráfico de droga em Loulé e Olhão com droga, armas brancas, veículos e mais de quatro mil euros.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Faro, deteve sete homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 18 e os 46 anos, por tráfico de estupefacientes nos concelhos de Loulé e Olhão, ontem, quarta-feira, dia 12 de outubro.

No âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) deram cumprimento a sete mandados de detenção e 12 mandados de busca, 10 em residências e duas em veículos, que permitiram proceder à apreensão de diverso material associado ao tráfico de estupefacientes.

Desses, destacam-se: 281 doses de haxixe; 218 doses de cocaína; uma dose de canábis; uma reprodução de arma de fogo; uma pistola de ar comprimido e dezenas de munições; sete armas brancas; 30 munições de vários calibres; oito balanças digitais; 19 telemóveis; 10 cartões SIM; um veículo ligeiro de passageiros; dois motociclos (suspeitos de serem furtados); diversos manuscritos e utensílios relacionados com o tráfico; carteira de documentos pessoais de um cidadão (recuperada); e mais de quatro mil euros em numerário.

Esta operação contou com o reforço de militares da estrutura de Investigação Criminal da GNR de Faro, do Destacamentos de Intervenção (DI) de Faro e do Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção (GIOE/UI), bem como com a colaboração da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os oito detidos vão ser presentes ao Tribunal de Faro no dia de hoje.