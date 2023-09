GNR detém jovem em flagrante por roubo a residência em Olhão

Um jovem de 23 anos foi detido pela GNR, em Olhão, após roubo de 850 euros numa residência do concelho, com recurso a uma faca.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Olhão, deteve em flagrante delito, no passado domingo, dia 10 de setembro, um jovem de 23 anos, por roubo em residência, com recurso a uma arma branca, no concelho de Olhão.

Após a denúncia de que tinham forçado a entrada numa residência e que estava a acontecer um roubo a um casal, os militares do Posto Territorial da GNR de Olhão deslocaram-se ao local e verificaram que um homem se colocava em fuga da habitação.

Iniciaram diligências policiais e conseguiram intercetar e deter o suspeito que tinha na sua posse 850 euros resultantes do roubo que tinha acabado de realizar.

No âmbito das diligências policiais no local foi, ainda, encontrada e apreendida a faca utilizada no roubo.

O detido foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Olhão.