GNR detém jovem de 22 anos por tráfico de estupefacientes em Loulé

A GNR deteve, ontem, um jovem de 22 anos, em flagrante, por tráfico de droga em Loulé, tendo sido hoje presente a Tribunal.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Loulé, deteve ontem, segunda-feira, dia 10 de abril, em flagrante um homem de 22 anos por tráfico de estupefacientes, na cidade de Loulé.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária e de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR fiscalizaram um veículo, tendo um dos ocupantes tentado a fuga apeada.

No seguimento da ação, foi efetuada uma revista pessoal de segurança e uma busca à viatura, que culminou com a apreensão de produto estupefaciente. No desenrolar das diligências policiais foi ainda realizada uma busca domiciliária à residência do suspeito.

Da ação resultou a apreensão de 348 doses de haxixe, 215 euros em numerário, uma munição, um aerossol de defesa e um telemóvel.

O detido foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Loulé no dia de hoje, terça-feira, 11 de abril, para aplicação das medidas de coação.