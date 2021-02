GNR detém homem que vendia droga em São Brás junto a Escola

Buscas domiciliárias culminaram com apreensão de vário material.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Faro, da GNR, deteve na quarta-feira, dia 3 de fevereiro, um homem de 20 anos por tráfico de estupefacientes no concelho de São Brás de Alportel.

A investigação, que durava há cerca de seis meses, permitiu aos militares da Guarda apurar que o suspeito procedia à entrega de estupefacientes em diversos locais daquela localidade, entre os quais junto da Escola Secundária.

No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária, que culminou com a detenção do suspeito e com a apreensão de 28 doses de haxixe, um comprimido de ecstasy, quatro armas brancas, um telemóvel e 105 euros em numerário.

O detido, com antecedentes criminais em ilícitos da mesma natureza, será presente ao Tribunal Judicial de Faro para aplicação das medidas de coação.