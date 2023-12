A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve um homem de 40 anos por assaltos com arma branca, em Albufeira, no dia 18 de dezembro.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Albufeira, no dia 18 de dezembro, deteve um homem de 40 anos, por roubo com recurso a arma branca, em Albufeira.

Na sequência de dois roubos cometidos na primeira semana de dezembro, os militares da GNR desenvolveram um conjunto de diligências de investigação que permitiram identificar o suspeito. Durante a investigação apurou-se que o suspeito aproveitou-se de zonas de diversão noturna para selecionar as vítimas, dois homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 25 e os 57 anos, seguindo-as até um local que lhe fosse mais favorável para efetuar os roubos.

No decorrer da ação os militares da guarda deram cumprimento a um mandado de detenção que culminou na detenção do suspeito.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Portimão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.