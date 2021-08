GNR detém em Castro Marim trio que furtou veículos em Tavira

Ação contou com o apoio da PSP.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Tavira deteve ontem, quinta-feira, dia 19 de agosto, três homens com idades compreendidas entre os 18 e os 32 anos por furto de veículos, no concelho de Castro Marim.

Os suspeitos furtaram dois veículos na madrugada de quarta-feira, dia 18 de agosto no concelho de Tavira. Os militares da Guarda encetaram um conjunto de diligências policiais que permitiram detetar e apreender os veículos furtados.

No decorrer da ação policial, foram detidos os três suspeitos, no concelho de Castro Marim. No seguimento da investigação foi ainda recuperado o segundo veículo, que estava estacionado na via pública na cidade de Tavira, tendo ainda sido identificado um homem de 21 anos.

Os veículos recuperados foram entregues ao legítimo proprietário. Esta ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) e os detidos serão presentes ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António para aplicação das medidas de coação.