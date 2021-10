Populares ajudam a deter dupla que furtava catalisador em Monte Gordo

Suspeitos foram intercetados por populares e detidos pela GNR.

A GNR, através do Posto Territorial de Vila Real de Santo António (VRSA), deteve em flagrante, na sexta-feira, dia 22 de outubro, dois homens de 37 e 44 anos por furto de catalisador, em Monte Gordo.

A ação deu-se na sequência de uma denúncia de populares a um militar da Guarda que se encontrava de folga, a dar conta de um comportamento suspeito junto a um veículo num parque de estacionamento.

O militar deslocou-se rapidamente para o local e, com o auxílio dos populares, intercetou o suspeito, quando este estava a abandonar o local. No decorrer da ação constatou-se que estava na posse de um catalisador furtado, tendo sido ainda apreendidos os objetos utilizados no crime, com destaque para uma serra elétrica de corte de metal.

No seguimento das diligências policiais desenvolvidas pela patrulha da Guarda, que foi entretanto chamada ao local, foi possível apurar a existência de um segundo suspeito, que foi localizado nas proximidades a conduzir uma viatura.

No seguimento da ação, este suspeito tentou colocar-se em fuga, tendo sido intercetado na posse de objetos utilizados alegadamente na prática do furto de catalisadores. Os detidos foram constituídos arguidos e serão ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António.