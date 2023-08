GNR detém dois homens por furtos em Aljezur e Vila do Bispo

Dois homens de 36 e 49 anos encontram-se em prisão preventiva depois de detidos por furtos nos concelhos de Aljezur e Vila do Bispo.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Portimão, deteve, na passada quarta-feira, dia 16 de agosto, dois homens de 36 e 49 anos, por furto em veículo, nos concelhos de Aljezur e de Vila do Bispo.

No âmbito de uma denúncia de furto em veículo, num parque de estacionamento no concelho de Aljezur, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que culminaram na localização dos suspeitos, momentos depois de terem consumado um furto a uma autocaravana que se encontrava no parque de estacionamento de uma praia no concelho de Vila do Bispo.

Na sequência da ação os suspeitos foram detidos e foi apreendido um iPad; uma coluna de som; duas power bank, dois pares de auriculares; duas pulseiras; dois pares de óculos; dois pares de luvas; dois telemóveis; e 645 euros em numerário.

A ação contou com o reforço dos militares do Posto Territorial de Vila do Bispo.

Os detidos foram presentes hoje, dia 18 de agosto, no Tribunal Judicial de Lagos, sendo que ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.