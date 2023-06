GNR detém 14 pessoas no combate à criminalidade em Albufeira

A GNR de Albufeira deteve mais de 10 indivíduos em ações de combate à criminalidade no concelho de Albufeira.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Albufeira, entre os dias 7 e 12 de junho, deteve 14 pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 39 anos, no concelho de Albufeira.

No âmbito de uma ação de combate à criminalidade, os militares da Guarda efetuaram diversas ações de fiscalização, em vários locais do concelho de Albufeira, com o objetivo de prevenir e reprimir a criminalidade, as quais culminaram na detenção de 14 pessoas, nomeadamente: nove por tráfico de estupefacientes; três por injúrias e duas por condução sob o efeito do álcool.

A ação visou também a prevenção do consumo de estupefacientes, da qual resultou a identificação de 20 pessoas e a apreensão do respetivo produto.

No decorrer das diligências policias foi apreendido diverso material, nomeadamente 90 doses de cocaína; 67 doses de anfetaminas; 95 doses de haxixe; duas doses de heroína; uma dose de liamba; 532 euros em numerário e um telemóvel.

No âmbito uma operação de fiscalização rodoviária, que contou com o apoio do Destacamento de Trânsito (DT) de Faro, destacam-se 38 autos por infrações rodoviárias envolvendo veículos TVDE. Os militares da Guarda detetaram numa das abordagens sete garrafas de óxido nitroso, as quais foram apreendidas e elaborado o respetivo auto de contraordenação ao homem de 25 anos.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.

Através da realização destas ações, a Guarda Nacional Republicana pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população.