GNR de Portimão apreende 2700Kg de sardinha por captura em excesso

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Portimão da Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 2700 quilos de sardinha (Sardina pilchardus), por desrespeito das regras de captura, no dia 1 de setembro, em Portimão.

No âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado fresco, os militares da GNR detetaram, no porto de pesca de Portimão, uma embarcação que tinha ultrapassado os limites de captura legalmente previstos, motivo que levou à apreensão do pescado e à elaboração do respetivo auto de contraordenação.

A GNR relembra que os recursos marítimos devem ser explorados de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, dentro de uma abordagem de precaução, definida com base nos dados científicos disponíveis, procurando-se sobretudo assegurar os rendimentos da pesca aos seus profissionais.