GNR de Loulé detém 23 pessoas em ação de combate à criminalidade

A GNR de Loulé deteve um total de 23 pessoas, no espaço de três dias, no âmbito de uma ação de combate à criminalidade no concelho.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Loulé, entre os dias 23 e 26 de junho, deteve 23 pessoas com idades compreendidas entre os 30 e os 59 anos, no concelho de Loulé.

No âmbito de uma ação de combate à criminalidade, os militares da GNR efetuaram diversas ações de fiscalização, em vários locais do concelho de Loulé, com o objetivo de prevenir e reprimir a criminalidade, as quais culminaram na detenção de 23 pessoas.

Dessas, 16 foram detidas por condução sob o efeito do álcool; uma por tráfico de estupefacientes; uma por condução sem habilitação legal; uma por furto; uma por ofensas à integridade física e uma por violência doméstica.

No decorrer das diligências da GNR de Loulé, foram ainda apreendidas 38 doses de cocaína; diversas peças de vestuário furtado num estabelecimento comercial, no valor total de 140,80 euros, que foram recuperadas e entregues ao legítimo proprietário; e uma tábua de madeira com pregos, utilizada para agredir fisicamente um cidadão.

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Loulé.

Através da realização destas ações, a GNR pretende combater a criminalidade e fortalecer o sentimento de segurança da população.