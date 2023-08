GNR de Albufeira detém 11 detidos em operação de combate à criminalidade

Militares da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Olhão detiveram hoje deteve 11 pessoas com idades entre os 19 e os 65 anos.

O Comando Territorial de Faro da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Subdestacamento Territorial de Albufeira, deteve 11 pessoas com idades compreendidas entre os 19 e os 65 anos, hoje, dia dia 11 de agosto,.

No âmbito de uma operação de combate à criminalidade, os militares da Guarda efetuaram diversas ações de fiscalização em vários locais do concelho de Albufeira, com o objetivo de prevenir e reprimir a criminalidade, as quais culminaram na detenção de 11 pessoas:

Sete por tráfico de estupefacientes;

Duas por condução sob o efeito do álcool;

Um por posse de arma proibida;

Um por ameaça agravada.

No decorrer das diligências policiais foi apreendido diverso material, designadamente:

Duas navalhas, uma delas de abertura automática;

Uma pistola de alarme;

40 munições de salva;

Um aerossol de defesa;

Uma arma elétrica;

65 doses de haxixe;

59 doses de MDMA;

24 doses de cocaína;

Uma faca com vestígios de haxixe;

20 euros em numerário.

No decorrer das ações fiscalização foram fiscalizados quatro estabelecimentos de diversão noturna, que culminaram na elaboração de nove autos de contraordenação. No âmbito rodoviário foram elaborados 12 autos de contraordenação. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Albufeira.