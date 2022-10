GNR apreendeu lancha voadora e 90 fardos de haxixe no Guadiana

Lancha voadora colidiu com a embarcação da GNR, no Rio Guadiana, nas Laranjeiras, no concelho de Alcoutim.

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão, procedeu à apreensão de mais de 90 fardos de haxixe (quantidade em atualização) e deteve quatro homens com idades compreendidas entre os 20 e os 32 anos, no Rio Guadiana, nas Laranjeiras, no concelho de Alcoutim, ontem, dia 27 de outubro, às 04h50.

Após partilha de informação com a Guardia Civil, foi detetada uma embarcação de alta velocidade (EAV), com 12 metros e três motores de alta potência, a subir o Rio Guadiana, carregada com produto estupefaciente.

Foi de imediato ativada uma Equipa Marítima do Sub Destacamento de Controlo Costeiro de Vila Real de Santo António (VRSA), que procurou efetuar a abordagem à embarcação suspeita.

Após ter sido dada ordem de paragem, a mesma procurou encetar a fuga tendo, com essa manobra, colidido com a embarcação da GNR.

Os quatro tripulantes a bordo ficaram feridos, tendo sido de imediato ativados os meios de emergência médica.

Um dos detidos encontra-se em estado grave, tendo sido transportado para a unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA).