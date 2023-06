GNR apreendeu 2,4 toneladas de sardinha no Porto de Pesca de Portimão

O Porto de Pesca de Portimão foi alvo de uma ação de fiscalização pela GNR que acabou por apreender toneladas de sardinhas em violação da lei.

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da Guarda Nacional Republicana (GNR), através do seu Subdestacamento de Controlo Costeiro de Portimão, apreendeu ontem, quinta-feira, dia 1 de junho, 2 400 quilos de sardinha (Sardina pilchardus), que correspondem a 2,4 toneladas, no Porto de Pesca de Portimão.

No âmbito de uma ação de fiscalização realizada no Porto de Pesca de Portimão, que visava controlar as regras de captura, desembarque e comercialização de sardinha, foi detetada uma infração por transporte de pescado fora do recinto da lota, em violação das normas legais.

No decorrer das diligências, os militares da GNR identificaram o condutor da viatura de transporte, um homem de 69 anos, e elaboraram o respetivo auto de contraordenação.

O pescado apreendido foi vendido em lota, ficando assim o valor da venda cativo à ordem do processo.

A Unidade de Controlo Costeiro relembra que a captura da espécie sardinha deve ser realizada de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria, conforme orientações das entidades nacionais e comunitárias que monitorizam o setor.